Roche Aktie News: SPI Aktie Roche steigt am Donnerstagmittag

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 237,25 CHF. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 237,70 CHF. Bei 236,45 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 264.501 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 293,55 CHF erreichte der Titel am 06.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 23,73 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.02.2024 auf bis zu 222,75 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,70 CHF belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 263,50 CHF je Roche-Aktie aus.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 16.244,00 CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.742,00 CHF umgesetzt.

Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Am 24.07.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 17,95 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

