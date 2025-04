Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

07.04.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 4,4 Prozent auf 250,20 CHF ab.

Die Roche-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 250,20 CHF abwärts. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 246,80 CHF. Bei 249,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 157.367 Stück gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 25,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.05.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,94 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 285,88 CHF je Roche-Aktie aus. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Roche die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,70 CHF je Roche-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Novo Nordisk-Aktie in Rot: Novo Nordisk verliert eine Führungskraft Börse Zürich in Rot: SPI tief im Minus Schwacher Wochentag in Zürich: SPI schwächer

