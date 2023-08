Roche Aktie News: SPI Aktie Roche behauptet sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Roche-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 265,30 CHF.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Roche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 265,30 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 265,65 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 264,90 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 265,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 14.580 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 335,85 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 26,59 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2023 (256,05 CHF). Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 3,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 315,89 CHF.

Am 26.04.2023 äußerte sich Roche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 18,72 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

