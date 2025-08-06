DAX24.323 +1,7%ESt505.346 +1,6%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,39 +0,6%Gold3.381 +0,4%
07.08.25 12:07 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 251,80 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 251,80 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 252,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 248,10 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 186.670 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,62 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 7,90 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,90 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 275,14 CHF angegeben.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,83 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

