Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 252,75 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,1 Prozent auf 252,75 CHF. Bei 252,85 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 252,65 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 24.926 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 335,85 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 24,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.09.2023 Kursverluste bis auf 249,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 1,17 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 312,56 CHF für die Roche-Aktie aus.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.445,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,64 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Europäischer Aktienmarkt im Wandel: Diese Branchen könnten sich jetzt lohnen

Roche-Aktie dennoch leichter: FDA akzeptiert Antrag für Roche-Mittel Crovalimab gegen Bluterkrankung

Roche-Aktie freundlich: Positive Daten zu Lungenkrebsmittel Alecensa