Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 289,00 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:51 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 289,00 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 290,20 CHF. Bei 287,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 195.627 Roche-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 24,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 279,36 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 19,86 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

