Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagvormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 235,85 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 235,85 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 235,35 CHF. Bei 235,35 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 26.078 Roche-Aktien gehandelt.

Am 10.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 333,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 29,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 230,90 CHF. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Abschläge von 2,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 303,30 CHF je Roche-Aktie aus.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Roche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Roche.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2023 18,45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

