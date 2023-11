Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Mittag gestärkt

Roche im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 237,80 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 237,80 CHF zu. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 237,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 235,35 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 144.806 Roche-Aktien.

Bei 333,30 CHF markierte der Titel am 10.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 230,90 CHF fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 2,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 303,30 CHF aus.

Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.244,00 CHF – eine Minderung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.445,00 CHF eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,45 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Gewinne

Minuszeichen in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

Verluste in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag