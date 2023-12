Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagvormittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 250,20 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 250,20 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 251,50 CHF. Bei 251,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 45.467 Roche-Aktien.

Am 13.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 308,50 CHF an. 23,30 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 230,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 290,89 CHF.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,47 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SLI-Handel aktuell: SLI legt letztendlich zu

Aufschläge in Zürich: SMI zum Handelsende in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende stärker