So bewegt sich Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Mittag fester

07.12.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 250,60 CHF.

Werbung

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 250,60 CHF. Bei 251,50 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 251,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 205.725 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 13.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 308,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 23,10 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 230,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,86 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 290,89 CHF an. Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF im Vergleich zu 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal. Die Roche-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 18,47 CHF je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SLI-Handel aktuell: SLI legt letztendlich zu Aufschläge in Zürich: SMI zum Handelsende in der Gewinnzone Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende stärker

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com