Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 250,00 CHF.

Die Roche-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 250,00 CHF. Bei 252,05 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 249,75 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 251,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 432.310 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2022 bei 308,50 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,40 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 230,90 CHF. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 8,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 290,89 CHF.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,47 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

