Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 251,55 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 251,55 CHF bewegte sich die Roche-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Roche-Aktie legte bis auf 252,15 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 251,00 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 251,55 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.989 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 297,95 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,45 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 230,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,21 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 289,78 CHF an.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.244,00 CHF – eine Minderung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.445,00 CHF eingefahren.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,57 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

