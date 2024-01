Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagnachmittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Die Aktie von Roche hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Roche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 251,30 CHF.

Die Roche-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 251,30 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 252,15 CHF. Die Roche-Aktie sank bis auf 249,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 251,55 CHF. Bisher wurden heute 231.656 Roche-Aktien gehandelt.

Am 18.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,95 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 230,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 8,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 289,78 CHF an.

Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Roche-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,57 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Börse Zürich in Rot: SLI notiert letztendlich im Minus

Minuszeichen in Zürich: SMI schlussendlich in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab