Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Vormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 227,45 CHF abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 227,45 CHF. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 226,60 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 226,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 48.574 Roche-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (293,55 CHF) erklomm das Papier am 06.06.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 08.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 226,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 284,00 CHF.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite standen 16.244,00 CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.742,00 CHF umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,42 CHF in den Büchern stehen haben wird.

