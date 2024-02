Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Mittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 228,80 CHF.

Um 11:49 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 228,80 CHF zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 230,05 CHF. Bei 226,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 227.694 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 293,55 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,50 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 284,00 CHF je Roche-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Roche am 26.04.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal hat Roche 16.244,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,42 CHF je Roche-Aktie belaufen.

