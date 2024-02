Roche Aktie News: SPI Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Roche

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 225,40 CHF.

Die Roche-Aktie musste um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 225,40 CHF. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 225,40 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 226,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 469.089 Roche-Aktien.

Bei 293,55 CHF erreichte der Titel am 06.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 23,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 225,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 0,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 9,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,81 CHF je Roche-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 284,00 CHF aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.742,00 CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.244,00 CHF ausgewiesen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,42 CHF je Aktie belaufen.

