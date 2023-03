Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr um 0,4 Prozent auf 266,30 CHF nach. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 265,15 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 265,90 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 260.862 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.04.2022 auf bis zu 404,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 34,12 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2023 bei 265,15 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 0,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 342,09 CHF für die Roche-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 02.02.2023. Im abgelaufenen Quartal hat Roche 14.742,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14.930,00 CHF umgesetzt worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Roche wird am 27.07.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 25.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 19,33 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie leichter: Roche erreicht 2022 eigene Erwartungen - 2023 Umsatz- und Gewinnrückgang erwartet

BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger

Roche-Aktie um Nulllinie: Roche-Medikamentencocktail zeigt bei Leberkrebs-Patienten Wirkung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche AG (Genussschein) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche AG (Genussschein) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche AG (Genussschein)

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images