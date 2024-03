Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 237,65 CHF ab.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 237,65 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 236,30 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 236,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86.090 Roche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,52 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 222,75 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 6,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,70 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,60 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 263,50 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Roche am 26.04.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.244,00 CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.742,00 CHF in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 17,95 CHF in den Büchern stehen haben wird.

