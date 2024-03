Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Roche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 237,50 CHF ab.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 237,50 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 236,30 CHF. Bei 236,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 226.405 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 293,55 CHF. 23,60 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.02.2024 (222,75 CHF). Mit Abgaben von 6,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,60 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,70 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 263,50 CHF.

Roche veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Roche einen Umsatz von 14.742,00 CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 17,95 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

