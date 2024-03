Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Freitagnachmittag seitwärts

Kurs der Roche

Die Aktie von Roche hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 238,00 CHF an der Tafel.

Die Roche-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 238,00 CHF. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 238,50 CHF aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 236,30 CHF. Bei 236,70 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 424.933 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 293,55 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 23,34 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.02.2024 bei 222,75 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 6,41 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,60 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,70 CHF. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 263,50 CHF.

Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 14.742,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 17,95 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

