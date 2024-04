Notierung im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Vormittag ins Minus

08.04.24 09:24 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 217,30 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 217,30 CHF abwärts. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 217,10 CHF. Mit einem Wert von 218,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 68.151 Roche-Aktien gekauft oder verkauft. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (293,55 CHF) erklomm das Papier am 06.06.2023. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 35,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 217,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 0,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,75 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,60 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 263,50 CHF. Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal hat Roche 16.244,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden. Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 17,77 CHF je Aktie in den Roche-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Zurückhaltung in Zürich: SLI beendet den Freitagshandel im Minus STOXX 50 aktuell: STOXX 50 sackt schlussendlich ab Handel in Zürich: SMI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images