Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,4 Prozent auf 218,60 CHF ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 218,60 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 217,00 CHF. Bei 218,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 616.926 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 293,55 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 217,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,73 Prozent.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,75 CHF ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 263,50 CHF.

Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.742,00 CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.244,00 CHF ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 17,77 CHF je Aktie.

