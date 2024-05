Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 222,30 CHF zu.

Um 15:52 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 222,30 CHF nach oben. Die Roche-Aktie legte bis auf 223,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 222,30 CHF. Zuletzt wechselten 373.357 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,55 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2024 (212,90 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 4,23 Prozent Luft nach unten.

Nach 9,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,82 CHF je Roche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 262,56 CHF je Roche-Aktie an.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 17,98 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Gewinne in Europa: So steht der STOXX 50 am Montagmittag

Gewinne in Zürich: SMI legt zum Handelsstart zu

Starker Wochentag in Zürich: SMI schlussendlich fester