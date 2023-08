Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagvormittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 265,65 CHF.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 265,65 CHF zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 265,90 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 265,20 CHF. Bisher wurden heute 14.309 Roche-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 335,85 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 26,43 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 256,05 CHF erreichte der Anteilsschein am 28.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 315,89 CHF für die Roche-Aktie aus.

Am 26.04.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF im Vergleich zu 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Roche.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,64 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Roche-Investition eingebracht

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Roche-Investment abgeworfen

Roche-Aktie etwas tiefer: Fehlende Corona-Einnahmen belasten Pharmakonzern Roche weiter