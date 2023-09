Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 256,75 CHF.

Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel bei 256,75 CHF. Bei 256,95 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 255,15 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 255,15 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 29.460 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 335,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 30,81 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.09.2023 auf bis zu 249,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,71 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 312,56 CHF.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Roche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Roche.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,64 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Europäischer Aktienmarkt im Wandel: Diese Branchen könnten sich jetzt lohnen

Roche-Aktie dennoch leichter: FDA akzeptiert Antrag für Roche-Mittel Crovalimab gegen Bluterkrankung

Roche-Aktie freundlich: Positive Daten zu Lungenkrebsmittel Alecensa