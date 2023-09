Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 258,75 CHF.

Um 15:52 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 258,75 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 259,25 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 255,15 CHF. Bisher wurden via SIX SX 246.808 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.11.2022 auf bis zu 335,85 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 22,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 249,80 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 312,56 CHF für die Roche-Aktie.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Roche-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,64 CHF je Roche-Aktie.

