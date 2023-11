Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 237,25 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 237,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 237,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 31.676 Roche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 333,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,48 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 230,90 CHF. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Abschläge von 2,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 303,30 CHF.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,45 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 schwächelt schlussendlich

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt nachmittags

Gewinne in Zürich: Anleger lassen SMI steigen