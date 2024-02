Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Freitagvormittag um Nulllinie

Aktienentwicklung

Die Aktie von Roche zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 224,80 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 224,80 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 225,10 CHF zu. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 224,55 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 225,10 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 51.456 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2023 markierte das Papier bei 293,55 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 23,42 Prozent niedriger. Bei 224,55 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 0,11 Prozent sinken.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,79 CHF ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 284,00 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Roche am 26.04.2023 vor. Der Umsatz wurde auf 16.244,00 CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.742,00 CHF umgesetzt worden waren.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Roche.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,32 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

