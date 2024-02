Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 223,90 CHF abwärts.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 223,90 CHF abwärts. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 223,05 CHF. Bei 225,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 235.062 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 293,55 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 23,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.02.2024 bei 223,05 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 0,38 Prozent Luft nach unten.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,60 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,79 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 284,00 CHF.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Roche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 18,32 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Verluste

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

Donnerstagshandel in Zürich: SPI beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone