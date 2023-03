Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche am Vormittag gesucht

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 09:07 Uhr 0,3 Prozent. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 267,00 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 266,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 36.103 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.04.2022 bei 404,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 34,04 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 265,10 CHF. Dieser Wert wurde am 08.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 342,09 CHF angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 02.02.2023. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,26 Prozent zurück. Hier wurden 14.742,00 CHF gegenüber 14.930,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Roche am 27.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 19,44 CHF fest.

