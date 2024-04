Notierung im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche steigt am Nachmittag

09.04.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 223,00 CHF zu.

Werbung

Das Papier von Roche legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 223,00 CHF. Bei 223,80 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 221,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 611.706 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Mit einem Kursgewinn bis auf 293,55 CHF erreichte der Titel am 06.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 31,64 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 217,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 2,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,75 CHF. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 263,50 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Roche einen Umsatz von 14.742,00 CHF eingefahren. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Roche wird am 25.07.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 17,79 CHF in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SIX-Handel: SMI legt zum Handelsende zu Starker Wochentag in Zürich: SLI in der Gewinnzone Handel in Zürich: SMI am Nachmittag in der Gewinnzone

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com