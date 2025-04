Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verliert am Nachmittag kräftig

Aktie im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 5,3 Prozent auf 236,70 CHF.

Das Papier von Roche befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 5,3 Prozent auf 236,70 CHF ab. Bei 231,90 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 237,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.463.563 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 04.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 212,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,05 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,94 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 285,88 CHF an.

Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 20,63 CHF je Roche-Aktie.

