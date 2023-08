Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Blick auf Roche-Kurs

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 268,25 CHF.

Um 09:07 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 268,25 CHF zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 268,25 CHF. Bei 266,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 14.867 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 335,85 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 25,20 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 256,05 CHF. Mit Abgaben von 4,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 315,89 CHF an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF im Vergleich zu 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,64 CHF je Aktie.

