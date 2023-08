Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochmittag mit Kursplus

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 267,75 CHF.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 267,75 CHF zu. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 268,80 CHF an. Bei 266,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 77.271 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.11.2022 markierte das Papier bei 335,85 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 20,28 Prozent niedriger. Am 28.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,05 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,37 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 315,89 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,64 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Roche-Investition eingebracht

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Roche-Investment abgeworfen

Roche-Aktie etwas tiefer: Fehlende Corona-Einnahmen belasten Pharmakonzern Roche weiter