Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochnachmittag kaum verändert

Die Aktie von Roche hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 266,70 CHF.

Die Roche-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 266,70 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 268,80 CHF zu. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 266,05 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 266,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 170.915 Roche-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 335,85 CHF erreichte der Titel am 02.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 20,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 256,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,99 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 315,89 CHF angegeben.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.445,00 CHF gelegen.

Die Roche-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,64 CHF je Roche-Aktie.

