Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag stabil

Die Aktie von Roche zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 269,90 CHF an der Tafel.

Die Roche-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 269,90 CHF an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 270,80 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 268,30 CHF nach. Mit einem Wert von 269,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 123.424 Roche-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 231,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 10,77 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 275,14 CHF für die Roche-Aktie.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Roche dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 19,88 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

