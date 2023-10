Roche Aktie News: SPI Aktie Roche macht am Montagvormittag Boden gut

Roche im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Roche konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 248,75 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 249,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 248,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.513 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF an. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 25,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 243,75 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,01 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 312,56 CHF angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Roche am 26.04.2023 vor. Auf der Umsatzseite hat Roche im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roche 16.445,00 CHF umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Roche die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,62 CHF je Roche-Aktie.

