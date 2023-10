Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Montagmittag an Boden

So bewegt sich Roche

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 250,95 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 11:48 Uhr 1,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 251,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 248,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 140.675 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 335,85 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 33,83 Prozent wieder erreichen. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 243,75 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,87 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 312,56 CHF je Roche-Aktie an.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,62 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

