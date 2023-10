Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteuert sich am Montagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 251,75 CHF zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 251,75 CHF zu. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 251,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 248,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 262.698 Roche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.11.2022 auf bis zu 335,85 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 243,75 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 310,30 CHF an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,62 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.



