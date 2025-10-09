DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.337 -0,3%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.990 -0,2%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1554 -0,6%Öl65,91 -0,3%Gold4.014 -0,6%
09.10.25 16:09 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 294,50 CHF.

Das Papier von Roche legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 294,50 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 294,90 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 290,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 204.920 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 6,55 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 26,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 284,41 CHF.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,68 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

