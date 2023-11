Notierung im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz

09.11.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Roche zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 238,05 CHF.

Werbung

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Roche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 238,05 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 238,70 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 237,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 238,70 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 19.218 Stück. Mit einem Kursgewinn bis auf 333,30 CHF erreichte der Titel am 10.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 303,30 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Roche am 26.04.2023 vor. Umsatzseitig standen 16.244,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roche 16.445,00 CHF erwirtschaftet hatte. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Roche. Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2023 18,46 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Börse Europa: STOXX 50 steigt zum Handelsende STOXX-Handel: STOXX 50 am Nachmittag stärker SMI-Handel aktuell: SMI liegt mittags im Minus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com