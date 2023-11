Notierung im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Mittag fester

09.11.23 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 239,45 CHF nach oben.

Werbung

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 239,45 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 240,45 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 238,70 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 145.547 Roche-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.11.2022 bei 333,30 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 39,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 230,90 CHF ab. Mit Abgaben von 3,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 303,30 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Roche am 26.04.2023 vor. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden. Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Roche. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,46 CHF je Roche-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Börse Europa: STOXX 50 steigt zum Handelsende STOXX-Handel: STOXX 50 am Nachmittag stärker SMI-Handel aktuell: SMI liegt mittags im Minus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images