Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger greifen bei Roche am Donnerstagnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 239,65 CHF.

Um 15:53 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 239,65 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 240,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 238,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 261.439 Roche-Aktien.

Bei 333,30 CHF markierte der Titel am 10.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Bei 230,90 CHF fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,65 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 303,30 CHF je Roche-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,46 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 steigt zum Handelsende

STOXX-Handel: STOXX 50 am Nachmittag stärker

SMI-Handel aktuell: SMI liegt mittags im Minus