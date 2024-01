Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochmittag nahezu unverändert

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 252,10 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 252,10 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 253,00 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 249,40 CHF. Bei 250,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 202.581 Roche-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 297,95 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2023). Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 15,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 230,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,41 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 289,78 CHF.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.244,00 CHF – eine Minderung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.445,00 CHF eingefahren.

Die Roche-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,54 CHF je Aktie.

