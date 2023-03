Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche zeigt sich am Vormittag freundlich

Um 09:06 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 267,20 CHF nach oben. Die Roche-Aktie legte bis auf 267,55 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 265,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 75.267 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.04.2022 auf bis zu 404,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 33,89 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 263,65 CHF am 09.03.2023. Mit einem Kursverlust von 1,35 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 342,09 CHF an.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14.742,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 14.930,00 CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Roche wird am 27.07.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 25.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 19,44 CHF fest.

