Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 307,30 CHF.

Im SIX SX-Handel kam die Roche-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 307,30 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 308,70 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 305,80 CHF. Bei 306,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 443.827 Roche-Aktien gehandelt.

Bei 308,70 CHF markierte der Titel am 10.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 0,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 04.05.2024 auf bis zu 212,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,94 CHF belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 288,14 CHF.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 20,72 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

