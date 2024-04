Roche Aktie News: SPI Aktie Roche macht am Mittwochvormittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 223,60 CHF.

Die Roche-Aktie konnte um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 223,60 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 223,70 CHF. Bei 222,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 47.249 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 293,55 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 217,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,75 CHF ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 263,50 CHF an.

Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – ein Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roche 14.742,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Die Roche-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 24.07.2025.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 17,82 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

