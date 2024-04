Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 222,60 CHF nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 222,60 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 224,30 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 222,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 488.999 Roche-Aktien.

Am 06.06.2023 markierte das Papier bei 293,55 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 31,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 217,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,52 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,60 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,75 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 263,50 CHF angegeben.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 14.742,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 17,83 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

