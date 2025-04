Notierung im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zieht am Nachmittag an

10.04.25 16:09 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 245,10 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 245,10 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 256,50 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 255,00 CHF. Zuletzt wechselten 1.035.234 Roche-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. 28,03 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.05.2024 Kursverluste bis auf 212,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 15,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,94 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 285,88 CHF. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Roche. In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 20,63 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Aktien von Novo Nordisk, Merck, QIAGEN & Co. unter Druck - Zölle treffen Sektor hart Novo Nordisk-Aktie in Rot: Novo Nordisk verliert eine Führungskraft Börse Zürich in Rot: SPI tief im Minus

