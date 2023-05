Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Roche

Aktien in diesem Artikel Roche 279,80 EUR

Um 09:06 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 281,25 CHF ab. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 281,20 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 282,85 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 28.847 Roche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.05.2022 auf bis zu 356,55 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 256,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 323,80 CHF für die Roche-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Beim Umsatz wurden 16.244,00 CHF gegenüber 15.783,00 CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 25.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2023 19,41 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

